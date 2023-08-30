Как работает система безопасности в школах Шымкента
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Глава МВД проверил систему безопасности в школах Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в ходе своей рабочей поездки в третий мегаполис страны первым делом посетил центр оперативного управления, где проинспектировал работу видеокамер и тревожных кнопок в школах.
Глава ведомства связался с одной из школ города через тревожную кнопку. Когда в учебном заведении бьют тревогу, сигнал сразу же поступает в ЦОУ. Так работает система безопасности.
В Шымкенте 246 школ, 151 из них государственная. В них функционируют свыше 2600 видеокамер. Министр поручил новому руководителю департамента полностью вывести их в ЦОУ и усовершенствовать работу в этом направлении.
"Все школы независимо от статуса должны быть подключены к ЦОУ. Такую задачу я поставил перед новым начальником ДП. Кроме того, поручил проверить дорожную инфраструктуру возле школ, есть ли пешеходы или нет, а также состояние школьных автобусов", – сказал Марат Ахметжанов.
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