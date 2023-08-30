Как работает система безопасности в школах Шымкента

Глава МВД проверил систему безопасности в школах Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в ходе своей рабочей поездки в третий мегаполис страны первым делом посетил центр оперативного управления, где проинспектировал работу видеокамер и тревожных кнопок в школах.

Глава ведомства связался с одной из школ города через тревожную кнопку. Когда в учебном заведении бьют тревогу, сигнал сразу же поступает в ЦОУ. Так работает система безопасности.

В Шымкенте 246 школ, 151 из них государственная. В них функционируют свыше 2600 видеокамер. Министр поручил новому руководителю департамента полностью вывести их в ЦОУ и усовершенствовать работу в этом направлении.