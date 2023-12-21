Как повышение сейсмобезопасности отразится на стоимости жилья в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК сообщил о том, что в городе усиливают сейсмическую безопасность. По его словам, изменения незначительно повлияют на стоимость жилья, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Ерболата Досаева, в Алматы будут меньше строить ЖК, и, возможно, это отразится на стоимости жилья, но незначительно. Он также подробно рассказал о том, как будут повышать сейсмобезопаность.

"В 2017-2018 годах была составлена первая сейсмокарта, проведено сейсмозондирование, и были выявлены новые участки, связанные с технологическими разломами и зонами, где предполагается 10 баллов. Поэтому у нас строительство в таких зонах по закону жёстко ограничено тем, что нужно получить специальные технические условия от КазНИИСА", - сказал аким.

По его словам, сейсмоаудит в этом году уже начали.