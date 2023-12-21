Как повышение сейсмобезопасности отразится на стоимости жилья в Алматы
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Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК сообщил о том, что в городе усиливают сейсмическую безопасность. По его словам, изменения незначительно повлияют на стоимость жилья, передаёт BaigeNews.kz.
По словам Ерболата Досаева, в Алматы будут меньше строить ЖК, и, возможно, это отразится на стоимости жилья, но незначительно. Он также подробно рассказал о том, как будут повышать сейсмобезопаность.
"В 2017-2018 годах была составлена первая сейсмокарта, проведено сейсмозондирование, и были выявлены новые участки, связанные с технологическими разломами и зонами, где предполагается 10 баллов. Поэтому у нас строительство в таких зонах по закону жёстко ограничено тем, что нужно получить специальные технические условия от КазНИИСА", - сказал аким.
По его словам, сейсмоаудит в этом году уже начали.
"3,5 тысячи объектов проверим. Всего будет 16 700. До конца следующего года завершим. Получается, после этого мы начнём принимать необходимые меры. На всех технологических разломах максимально размещаем общественные пространства без жилья. В новом генеральном плане Алматы до 2040 года эти нормы предусмотрены. Мы ввели жёсткие ограничения по этой части. При этом мы значительно снизили этажность. По требованиям КазНИИСА, в 10 балльной зоне можно строить до шести этажей с получением специальных технических условий. То же самое, как и на разломах. Поэтому эти нормы в рамках корректировки плана детальной планировки мы учли. Многие застройщики, строительные компании меняют свои проекты и значительно снижают этажность. Потому что это позволит обезопасить их", - сказал аким.
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