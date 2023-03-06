Как МВД разыскивает сбежавших за границу преступников и возвращает их в Казахстан

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Правоохранительные органы Казахстана возвращают на родину сбежавших преступников с помощью иностранных коллег. На сегодня за пределами страны задержано и установлено 15 уголовных преступников, в том числе один скрывавшийся более 25 лет от органов правосудия за совершение убийства женщины, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили на брифинге МВД в СЦК.

"Поиск (преступников - Авт.) осуществляется во взаимодействии с правоохранительными органами государств участниц Содружества Независимых Государств, а также организацией международной уголовной полиции Интерпола в которую входят 195 стран", - отметили в ведомстве.

А в целом с начала 2023 года правоохранительные органы Казахстана разыскали и задержали 416 преступников, среди них четыер человека, совершивших убийства, 24 - причастных к разбойным нападениям и грабежам.

"Относительно розыска без вести пропавших лиц, отмечаем, что органы внутренних дел на любой сигнал о безвестном исчезновении реагируют незамедлительно. В текущем году в полицию поступило порядка 1600 сообщений о без вести пропавших, в том числе 596 в отношении несовершеннолетних, на поиски которых затрачиваются огромные силы и средства, а также время, так как многие из них скрываются умышленно. В большинстве случаев потерявшихся удалось найти в кратчайшие сроки. Вместе с тем, в поиске пропавших активно принимают участие волонтерские организации и пользуясь случаем, выражаем им благодарность за особый вклад в поиске людей", - сообщили в МВД.

В министерстве напомнили о необходимости своевременно информировать органы внутренних дел при обнаружении пропажи либо длительного отсутствия граждан.