Как лучше внедрить шахматы в школьную программу, обсудили в Астане

20 апреля в стенах Nazarbayev University прошла международная конференция "Шахматы в образовании". Спикеры поделились опытом зарубежных стран и представили своё видение, как внедрить шахматы в систему образования в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов поделился своим мнением.

"Мы этот проект при поддержке главы государства начали с июня прошлого года. В Казахстанской шахматной федерации сформирована команда, которая занимается подготовкой этого проекта в плотном взаимодействии с министерствами просвещения, науки и высшего образования. В этом плане у нас есть поддержка FIDE, их экспертов. В этой конференции приняли участие ведущие эксперты из Соединённых Штатов Америки, Европы, постсоветского пространства. Мы сейчас весь опыт изучаем, формируем свою программу обучения, программу подготовки преподавателей, повышения квалификации. Я надеюсь, что мы эту программу развернём успешно уже с начала учебного года", - сказал Садвакасов.