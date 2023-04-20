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Как лучше внедрить шахматы в школьную программу, обсудили в Астане
20 апреля в стенах Nazarbayev University прошла международная конференция "Шахматы в образовании". Спикеры поделились опытом зарубежных стран и представили своё видение, как внедрить шахматы в систему образования в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов поделился своим мнением.
"Мы этот проект при поддержке главы государства начали с июня прошлого года. В Казахстанской шахматной федерации сформирована команда, которая занимается подготовкой этого проекта в плотном взаимодействии с министерствами просвещения, науки и высшего образования. В этом плане у нас есть поддержка FIDE, их экспертов. В этой конференции приняли участие ведущие эксперты из Соединённых Штатов Америки, Европы, постсоветского пространства. Мы сейчас весь опыт изучаем, формируем свою программу обучения, программу подготовки преподавателей, повышения квалификации. Я надеюсь, что мы эту программу развернём успешно уже с начала учебного года", - сказал Садвакасов.
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