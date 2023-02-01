Как будет работать льготное автострахование в Казахстане

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Представители АО "Фонд развития промышленности" и Ассоциации казахстанского автобизнеса презентовали новую схему льготного автокредитования, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее казахстанцам нужно было сначала обращаться в автосалоны, а затем идти в банк для оформления кредита на транспортное средство. Иногда, это значительно затягивало сроки получения займа.

Теперь, чтобы купить автомобиль в кредит по льготной ставке, в Фонде развития промышленности предлагают другой механизм. Желающий получить кредит, должен зарегистрироваться на платформе autonesie.kz, а после получения одобрения обратиться в автосалон, где ему предоставят автомобиль в оговоренные сроки.

Как заявил заместитель главы Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров, после запуска в мае прошлого года было получено много критики, в частности по непрозрачности системы получения, как автомобилей, так и автокредитов. Появились посредники, мошенники, которые за деньги предлагают ускорить очередь, договориться о получении.

"Поэтому мы решили изменить механизм участия в программе льготного автокредитования. И совместно с первым Кредитным бюро мы разработали платформу для приёма заявок на получение льготного автокредита (Autonesie.kz). Основная цель платформы – это обеспечение равных прав доступа к участию в льготном автокредитовании и, конечно же, это прозрачность участия в данной программе. Платформа представляет собой пул заявителей, не предполагается никаких очередей. Заявителям необходимо иметь компьютер с интернетом, ЭЦП-ключ физлица в компьютере, NC Layer. Проверить достоверность и действительность ключа ЭЦП – это можно сделать очень просто, заказать любую услугу или справку на сайте Egov.kz. Зарегистрироваться на данной платформе можно только на территории РК. Мы постарались её сделать максимально просто, не усложняли, чтобы процесс занимал немного времени", - добавил он.

По его словам, одним из основных условий в программы является то, что один человек может получить кредит не чаще чем раз в два года. Гаппаров подчеркнул, что по программе невозможно получить шесть авто. Платформа не пропустит такую заяаку. Если казахстанец получил один автомобиль, ему нужно подождать два года, чтобы получить следующий.

Пилотный запуск программы состоится 6 февраля в 10:00.