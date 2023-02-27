Как Астану будут спасать от паводков рассказали в акимате

Фото: акимат Астаны

О противопаводковых мероприятиях в Астане рассказал аким Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

По данным градоначальника, в Астане очищено более 26 тыс. п.м. арычно-лотковой сети, пропарено порядка 1900 метров труб, промыто более 800 метров коллектора. С начала зимнего периода коммунальные службы вывезли из столицы более 3,5 млн. кубометров снега.

"Для снижения рисков подтопления разработан комплексный план мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод. Количество паводкоопасных участков в городе в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 21. В постоянную готовность приведены органы гражданской защиты, коммунальные службы. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы инертных материалов", - написал аким столицы в Instagram.

Он также отметил, что перед ответственными госорганами поставлена задача уделить особое внимание очистке водопропускных сооружений, взять на контроль своевременную уборку снега на паводкоопасных участках и жилых массивах.