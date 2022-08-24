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  • К условным срокам приговорили участников январских событий в ВКО
BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 19:08
165
Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

К условным срокам приговорили участников январских событий в ВКО

В Усть-Каменогорске вынесли приговор по делу о январских событиях. К условным срокам приговорили троих граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По данным прокуратуры Восточно-Казахстанской области, уголовное дело в суде рассматривалось по части 2 статьи 272 УК РК – "Участие в массовых беспорядках" и части 1 статьи 380 УК РК – "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти". 

Подсудимые заключили с прокуратурой процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

"С учётом чистосердечного раскаяния суд назначил двум подсудимым наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно, ещё одному подсудимому – четыре года и два месяца лишения свободы условно", – говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее условное наказание получили 17 участников январских погромов в Таразе. Им были предъявлены обвинения в совершении кражи с незаконным проникновением в служебное помещение, группой лиц по предварительному сговору и покушении на кражу, с незаконным проникновением в служебное помещение. При назначении наказания суд признал смягчающим обстоятельством чистосердечное раскаяние подсудимых. Отягчающим обстоятельством признали совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.

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#январские события #суд #ВКО
Сегодня, 19:08
165
Журналист

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