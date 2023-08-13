К челленджу Димаша Кудайбергена присоединились спасатели

Трогательные видео к 178-летию со дня рождения великого Абая стали появляться на Telegram-канале МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Спасатели и пожарные из разных регионов Казахстана решили присоединиться к #AbayChallenge, который ранее объявил всемирно известный певец и композитор Димаш Кудайберген.

Стихи Абая Кунбаева прочитали: Водитель-сотрудник пожарных автомобилей пожарной части №3 Павлодара:

военнослужащие спасательной роты войсковой части 68303 МЧС РК;

начальник ОЧС Жаксынского района Акмолинской области Биржан Абильмаженов;

командир отделения пожарного поста №18 ДЧС Павлодарской области Дабыл Ахмедиев;

Спасатели области Абай;

Главный специалист Штаба ДЧС СКО Марина Самойленко;

Спасатели области Улытау;

Спасатели Шымкента;

Водитель пожарной части из Риддера ВКО, старший сержант гражданской защиты Манас Абен;

Спасатели Карагандинской области;

Столичные спасатели.



Напомним, Димаш Кудайберген в своем блоге Instagram запустил челлендж в честь празднования дня Абая, его поддержали казахстанские чиновники и знаменитости.

К акции в честь памяти великого казахского поэта, писателя и мыслителя уже подключились министр культуры и спорта Асхат Оралов, телеведущая — Ляйля Султанкызы, заслуженный деятель Казахстана – Арман Давлетьяров и актёр Азамат Сатыбалды.