К челленджу Димаша Кудайбергена присоединились спасатели
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Трогательные видео к 178-летию со дня рождения великого Абая стали появляться на Telegram-канале МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
Спасатели и пожарные из разных регионов Казахстана решили присоединиться к #AbayChallenge, который ранее объявил всемирно известный певец и композитор Димаш Кудайберген.
Стихи Абая Кунбаева прочитали: Водитель-сотрудник пожарных автомобилей пожарной части №3 Павлодара:
военнослужащие спасательной роты войсковой части 68303 МЧС РК;
начальник ОЧС Жаксынского района Акмолинской области Биржан Абильмаженов;
командир отделения пожарного поста №18 ДЧС Павлодарской области Дабыл Ахмедиев;
Спасатели области Абай;
Главный специалист Штаба ДЧС СКО Марина Самойленко;
Спасатели области Улытау;
Спасатели Шымкента;
Водитель пожарной части из Риддера ВКО, старший сержант гражданской защиты Манас Абен;
Спасатели Карагандинской области;
Столичные спасатели.
Напомним, Димаш Кудайберген в своем блоге Instagram запустил челлендж в честь празднования дня Абая, его поддержали казахстанские чиновники и знаменитости.
К акции в честь памяти великого казахского поэта, писателя и мыслителя уже подключились министр культуры и спорта Асхат Оралов, телеведущая — Ляйля Султанкызы, заслуженный деятель Казахстана – Арман Давлетьяров и актёр Азамат Сатыбалды.
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