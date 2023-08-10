Казахстанские звезды и чиновники поддержали #Abaychallenge в соцсетях
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Казахстанские звезды и чиновники активно поддержали челлендж в соцсетях, который запустил Димаш Кудайберген ко Дню Абая, передает BaigeNews.kz.
Известный казахстанский артист Димаш Кудайберген в своем блоге Instagram запустил челлендж в честь празднования дня Абая, его поддержали казахстанские чиновники и знаменитости,
"В честь дня рождения великого казахского поэта запускаю челлендж и передаю его всем поклонникам. Нужно просто прочитать любое стихотворение Абая и выложить это видео с хештегом #Abaychallange", – сказал он в своем блоге.
Инициативу артиста поддержали не только многочисленные фанаты певца, но и казахстанские чиновники и звезды. Так, к примеру, министр культуры и спорта Асхат Оралов прочитал отрывок из стихотворения великого поэта.
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Телеведущая - Майя Бекбаева
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Телеведущая - Ляйля Султанкызы
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Заслуженный деятель Казахстана – Арман Давлетьяров
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Актер – Азамат Сатыбалды
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Напомним, что день рождения великого казахского поэта Абая (10 августа 1845 года) официально стал праздничной датой в Казахстане с 2020 года.