  • 10 Августа, 18:30
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Казахстанские звезды и чиновники поддержали #Abaychallenge в соцсетях

Сегодня, 17:47
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turkystan.kz Сегодня, 17:47
Сегодня, 17:47
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Фото: turkystan.kz

Казахстанские звезды и чиновники активно поддержали челлендж в соцсетях, который запустил Димаш Кудайберген ко Дню Абая, передает BaigeNews.kz.

Известный казахстанский артист Димаш Кудайберген в своем блоге Instagram запустил челлендж в честь празднования дня Абая, его поддержали казахстанские чиновники и знаменитости,

"В честь дня рождения великого казахского поэта запускаю челлендж и передаю его всем поклонникам. Нужно просто прочитать любое стихотворение Абая и выложить это видео с хештегом #Abaychallange", – сказал он в своем блоге.

Инициативу артиста поддержали не только многочисленные фанаты певца, но и казахстанские чиновники и звезды. Так, к примеру, министр культуры и спорта Асхат Оралов прочитал отрывок из стихотворения великого поэта.

 
 
 
 
 
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Телеведущая - Майя Бекбаева 

 
 
 
 
 
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Телеведущая - Ляйля Султанкызы 

 
 
 
 
 
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Заслуженный деятель Казахстана – Арман Давлетьяров 

 
 
 
 
 
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Актер – Азамат Сатыбалды 

 
 
 
 
 
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Напомним, что день рождения великого казахского поэта Абая (10 августа 1845 года) официально стал праздничной датой в Казахстане с 2020 года.

 

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