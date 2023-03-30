Износ сетей Петропавловской ТЭЦ превысил 70 процентов

Фото: Анна Мирская

С наступлением весны жители Петропавловска устало выдохнули: холода спали, отопительный сезон подходит к завершению, и никто минувшей зимой не замёрз. Напомним, что после обрушения в марте прошлого года дымоходной трубы, в возможностях теплоцентрали обеспечить город достаточным объёмом тепла сомневался чуть ли не каждый. Корреспондент BaigeNews.kz решил узнать о состоянии главного источника тепла в городе спустя год и планах его модернизации.

На сегодня ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" работает в штатном режиме. Об этом нам рассказали в пресс-службе предприятия. Там констатируют, что ограничений потребителей по электрической энергии нет, а Петропавловск обеспечен качественным теплоснабжением и необходимыми параметрами теплоносителя.

"Нагрузка на станции на середину марта – 285 МВт, в работе находятся котлоагрегаты под номерами 4,5,6,7,8,10,12 и турбоагрегаты 2,4,5,6,7, в ремонте котлоагрегаты 1,3,9,11, в резерве турбоагрегаты 1 и 3. На котлоагрегате номер 2 работы временно приостановлены", - говорится в ответе пресс-службы.

По заверению монополиста, на предприятии за последний год завершены все запланированные ремонтные работы. В остатке одно и самое тяжёлое – строительство новой трубы.

"Выполнен демонтаж поврежденной трубы номер 1, также были демонтированы и смонтированы подводящие газоходы, проведена реконструкция поврежденного здания насосного отделения и главного корпуса котельного цеха. Кроме того, выполнен монтаж с целью переподключения котлоагрегатов на вторую дымовую трубу", - выдержка из официального ответа

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Здесь в прошлом году провели капитальный ремонт второй трубы, соседствующей с упавшей. Третью же обследовали и запланировали отремонтировать в этом году. Дымососное отделение, которое было повреждено во время обрушения первой трубы (как и все внутренние коммуникации и элементы третьего котла) полностью восстановлены.

"В ремонтную кампанию 2022 года проведены: капитальные ремонты котлоагрегатов под номерами 4,5,6,7,8,9,12 и турбоагрегатов 5 и 7, текущие ремонты котлов 1 и 10, также планово-предупредительные ремонты котлоагрегата 11 и турбоагрегатов 1-4,6. Кроме того, в 2022 году были выполнены работы по наращиванию ограждающих дамб существующего золоотвала", - уточняется в ответе.

В итоге износ оборудования сократился на три процента, его техническое состояние улучшилось, что говорит о повышении надежности работы станции и готовности к успешному прохождению следующего отопительного периода.

При этом средний износ основного оборудования на начало года составлял более 53 процентов.

"В городе 401 километр сетей в двухтрубном исполнении, из которых 233 километра принадлежат ТОО "Петропавловские Тепловые Сети". Средний возраст магистралей превышает три десятка лет, при этом нормативный срок эксплуатации трубопровода составляет 25 лет. На начало года общий износ сетей, находящихся на балансе ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" составляет более 72 процента. Совместно с Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан был подготовлен проект решения по снижению износа тепловых сетей на 15 процентов. Согласно проекту, необходимо заменить 210 километров сетей в течение 8 лет", - уточняет пресс-служба предприятия.

В целом в Петропавловске 10 основных проблемных участков тепломагистралей, за которыми специалисты ведут регулярное наблюдение: ежедневно проводятся обходы и откачка грунтовых вод на затопляемых подземных участках трубопровода.

Что касается масштабной модернизации теплоцентрали, то важное в истории предприятия и города событие – строительство новой трубы намечено на тёплый период года - с мая по сентябрь. Ремонт третьей дымовой трубы в плане выполнить за весенне-летний период.

"Компания планирует реализовать инвестиционную программу, в рамках которой будут отремонтированы котлоагрегаты номер три и одиннадцать, завершатся начатые ранее проекты по установке дополнительного растопочного редукционно-охладительного устройства, а также автоматизации системы мониторинга эмиссий в окружающую среду. В рамках ремонтной кампании 2023 года планируется выполнить капитальные ремонты на котлоагрегатах номер один, девять и десять, турбоагрегатах номер один и три, а также текущие ремонты оборудования основного и вспомогательного цехов теплоэлектроцентрали", - пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем продолжится наращивание ограждающих дамб действующего золоотвала, что увеличит срок эксплуатации до 2027 года.