Из-за суицидов прокуратура предлагает ограничить доступ на крыши многоэтажек

Фото: diapazon.kz

Прокуратура Актюбинской области в целях предотвращения попыток суицида предлагает ограничить доступ на крыши многоэтажных домов, установить на люках замки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Также ведомство предлагает установить ограждение на открытые участки балконов 25-этажных домов жилого комплекса "Актобе Ажары", где было несколько случаев суицида.

Также предлагается создать межведомственную рабочую группу, которая будет изучать каждый факт суицида, разрабатывать механизм их предотвращения, используя международный опыт. Эти предложения надзорный орган направил в акимат региона.

По данным прокуратуры, в Актюбинской области в этом году 47 человек покончили с собой, ещё 121 пытались наложить на себя руки, но их спасли.

"В среднем ежедневно совершаются по два суицида. В Актобе зарегистрировали 143 попытки суицида, в Мугалжарском районе – пять, в Шалкарском районе – четыре, в Мартукском и Айтекебийском – по три случая", — отметили в надзорном органе.