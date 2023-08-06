Из-за града на улицы города в Германии вышла снегоуборочная техника

Около 250 рабочим потребовалось несколько часов, чтобы расчистить до 30 сантиметров льда после неожиданного града в городе Ройтлинген на юго-западе Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Cильный град покрыл некоторые районы города слоем льда толщиной до 30 сантиметров (12 дюймов), сообщили официальные лица в субботу.

"Локальная буря с градом и сильным дождем" пронеслась по центру города в пятницу днем, сообщил агентству AFP городской чиновник.

Сотни рабочих и добровольцев помогли расчистить лед, образовавшийся в результате летней грозы с градом.

Фото: Schulz/SDMG/dpa/picture alliance

Снегоуборочные машины были направлены для очистки улиц от больших отложений льда, образовавшихся в результате града, и более 250 сотрудников экстренных служб, городских служб и волонтеров приняли участие в операциях по очистке.

Представитель города сказал, что лёд и листья заблокировали городскую дренажную систему, вызвав некоторое затопление подземных парковок, подвалов и жилых зданий.

Фото: Schulz/SDMG/dpa/picture alliance

Река Эхаз, протекающая через Ройтлинген, всего за несколько минут поднялась на 1,5 метра (5 футов) и ненадолго вышла из берегов неподалеку, но не причинила серьезного ущерба, сообщает AFP.

Ройтлинген находится примерно на полпути между Штутгартом и швейцарской границей в Баден-Вюртемберге.