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pixabay Вчера, 22:59
206
Вчера, 22:59
206
Фото: pixabay

Из Казахстана запретили вывозить лесоматериалы

В стране введен запрет на вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов. Запрет введен в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Запрет введен приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 декабря 2022 года 690 "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", который вступил в силу 9 декабря.

"Этот приказ действует шесть месяцев и предусматривает запрет на вывоз с территории республики отдельных видов лесоматериалов, за исключением пропитанных деревянных шпал из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей", — уточнили в ведомстве.

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#МИИР
BaigeNews.kz
Вчера, 22:59
206
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