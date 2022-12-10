Из Казахстана запретили вывозить лесоматериалы

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В стране введен запрет на вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов. Запрет введен в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Запрет введен приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 декабря 2022 года 690 "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", который вступил в силу 9 декабря.