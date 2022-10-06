Из Казахстана стали чаще летать за границу — МИИР

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Летать за рубеж из Казахстана в 2022 году стало на 60 процентов больше пассажиров, чем в 2021 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК. По данным министерства, за восемь месяцев на международных линиях казахстанские авиакомпании перевезли два миллиона человек. В прошлом году пассажиропоток составил 1,2 миллиона пассажиров.

Как отметили в министерстве, на внутренних линиях также как и в прошлом году, за аналогичный период перевезено 4,9 миллиона пассажиров.

Всего число перевезённых пассажиров отечественными авиакомпаниями за восемь месяцев 2022 года составило 6,9 миллиона человек.

В частности, пассажиропоток Air Astana составил порядка 2,7 миллиона пассажиров, у FlyArystan - 2,1 миллиона и SCAT перевёз порядка 1,8 миллиона человек.

В аэропортах страны за указанный период число обслуженных пассажиров составило 13,1 миллиона человек, что на 13 процентов больше значения прошлого года (11,6 миллиона).

В настоящее время внутренние авиарейсы выполняют шесть отечественных авиакомпаний по 57 маршрутам с частотой 617 рейсов в неделю.

Международные полёты выполняются в 28 стран по 112 маршрутам с частотой 490 рейсов в неделю. Это Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Таджикистан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Германия, Египет, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Армения, Великобритания, Мальдивы, Таиланд, Азербайджан, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Монголия, Индия, Иран, Черногория, Греция, Италия, Китай.