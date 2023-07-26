Истязавшему инвалидов в Астане студенту-медику не дадут диплом

Студент-медик, издевавшийся над пожилыми пациентами хосписа и детьми-инвалидами в реабилитационном центре, обучался на пятом курсе в Медицинском университете Астана (МУА). Диплом он не получит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"28 июня в соцсетях распространился видео-ролик с участием студента. Незамедлительно принято решение о рассмотрении данного вопроса на дисциплинарном совете университета", - сообщили в МУА в ответ на официальный запрос.

В вузе отметили, что работа в реабилитационном центре для детей-инвалидов не являлась для студента производственной практикой. Он трудоустроился в учреждение и работал там в свободное от учёбы время.

"Студент заслушан на дисциплинарном совете университета. Диплом ему выдаваться не будет. Университет обеспечивает прозрачность и обоснованность в принятии решений, приверженность принципам академической честности, корпоративной культуры и этического кодекса", - говорится в сообщении администрации вуза.

Напомним, студент бил пожилых пациентов с деменцией и заставлял их есть испражнения. За это ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният высказалась о том, может ли студент-изверг стать врачом.