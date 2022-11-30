История одной закупки: почему отрезок дороги до Петропавловска строят годами

Самый длинный короткий путь. Дорогая, ведущая в ближайший город. Таких сотни по стране, но у каждой своя история. Сегодня расскажем историю одной закупки, которую жители ждали 30 лет! Наша съёмочная группа отправилась в Северо-Казахстанскую область и решила лично проверить ход исполнения договора о строительстве дороги районного значения. В селе ШаховскОе живут удивительные люди. С железным терпением и очень крепкими автомобилями. Поселок, в котором проживают больше 700 жителей, находится всего в 14 километрах от Петропавловска. По хорошей дороге минут 10 до города. Но хорошей нет, поэтому по плохой – все 30. Лишь раз шесть лет назад были попытки залатать ямы, но тщетно. Большегрузы моментально оставили новые следы. Ситуацию осложняет еще и то, что дорога находится в болотистой местности, очередные ямы и ухабы появляются после каждой весны и осени. Люди настолько привыкли к этому дискомфорту, что даже зимой поездки стали более предпочтительнее