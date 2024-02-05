Исторический результат показали казахстанки на Кубке мира по конькобежному спорту

Женская сборная Казахстана выступила в командном спринте на Кубке мира, прошедшем в Квебеке (Канада), и впервые в истории страны завоевала бронзовую медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев Казахстана.

В команде на лёд вышли опытная Екатерина Айдова, двукратная победительница чемпионата мира среди юниоров Алина Дауранова и чемпионка чемпионата мира среди юниоров Инесса Шумекова. Спортсмены впервые выступали этим составом и зафиксировали результат 1:29.16, что позволило им занять третье место.

Первое место заняла команда из Нидерландов, "серебро" - у сборной Польши.