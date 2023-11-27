Инвестиционные проекты на 7,1 трлн тенге реализуют в Актюбинской области

За девять месяцев текущего года в экономику Актюбинской области было привлечено 683 миллиардов тенге инвестиций, по сравнению с прошлым годом рост составил 8%. До конца года планируется привлечь 1,1 триллиона тенге инвестиций, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В управлении индустриально-инновационного развития Актюбинской области сообщили, что в соответствии с поручением главы государства на системной основе ведётся работа по привлечению инвестиций.

“Сформирован пул инвестиционных проектов на сумму 7,1 триллиона тенге. Основную долю пула занимают горно-металлургические, металлургические, нефтегазохимические, энергетические и другие проекты. Их ввод в эксплуатацию позволит создать более 17 тысяч новых рабочих мест”, - проинформировали в управлении.

В текущем году запущен ряд важных и крупных проектов для региона. К примеру, в регионе заработала обогатительная фабрика компании ERG по переработке шламов, накопленных на Донском горно-обогатительном комбинате с 1973 года. Создано 271 рабоче место.

В целях обеспечения внутреннего рынка необходимым нефтяным оборудованием запущены два новых завода: по производству мобильных буровых установок ТОО "Казахстанский завод нефтяного оборудования" и нефтехимических реагентов ТОО "Мунайхим ЛТД".

Крупнейшее действующее предприятие региона в сфере пищевой промышленности ТОО "АЙС+" запустило цех по производству топлённого молока.

Системная работа по привлечению инвестиций будет продолжена и в 2024 году. План по инвестициям на 2024 год составят 1,3 триллиона тенге.

В 2024 году планируется запуск первого в регионе уникального завода по производству теплоизоляционных строительных материалов на основе овечьей шерсти.

Кроме того, в следующем году планируется начать строительство завода по производству 800-метровых бесшовных рельсов, полностью замещающий потребности национальной компании "Қазақстан Темір Жолы" (ТОО "ПЗТМ LTD"), завода по производству цемента, который позволит полностью покрыть потребности не только Актюбинской области, но и западных регионов страны (ТОО "QazCement Industries") и проектов компании ERG, обеспечивающих энергетическую безопасность области, утилизационной мощностью до 100 МВт, и ветровой электростанции до 155 МВт.

Также в целях развития медицинской сферы планируется начало строительства многопрофильной клиники с центром ядерной медицины Орхун Медикал.

В целом для всех инвестиционных проектов организован принцип Зелёного коридора, этапы реализации находятся под личным контролем руководства области.