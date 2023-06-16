Инструктор из Минобороны РК победила в международных соревнованиях по подводному спорту

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Две золотые и две серебряные медали привезла с международных стартов инструктор Центра подготовки штатных команд спортивного комитета Минобороны РК Шахноза Курбанова, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанская атлетка приняла участие в нескольких состязаниях во Франции, Германии и Чехии.

Мастер спорта международного класса по подводному плаванию ефрейтор Курбанова стала чемпионкой в ориентировании по карте на Кубке Европы в Германии. Здесь же в эстафете на 200 метров команда казахстанских пловцов с участием армейской спортсменки заняла второе место.

Удача сопутствовала Шахнозе Курбановой и в групповом упражнении среди женщин на международном турнире в Чехии. Казахстанские пловчихи поднялись на высшую ступень пьедестала.

На открытом чемпионате Франции наша пловчиха стала серебряным призером в групповом упражнении среди женщин.