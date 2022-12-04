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Лента новостей

t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 08:23
50
Сегодня, 08:23
50
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Иностранца подозревают в торговле гашишем в Астане

Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму столичного департамента полиции задержали мужчину по подозрению в сбыте и хранении наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Во время обыска у 50-летнего гражданина Узбекистана изъято 44,25 грамма гашиша.   

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Согласно заключению медицинского освидетельствования, мужчина употреблял наркотики.

Задержанный водворён в ИВС. 

Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК — незаконное хранение наркотических средств в целях сбыта.

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#наркотики #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:23
50
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