Иностранца подозревают в торговле гашишем в Астане

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму столичного департамента полиции задержали мужчину по подозрению в сбыте и хранении наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Во время обыска у 50-летнего гражданина Узбекистана изъято 44,25 грамма гашиша.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Согласно заключению медицинского освидетельствования, мужчина употреблял наркотики.

Задержанный водворён в ИВС.

Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК — незаконное хранение наркотических средств в целях сбыта.