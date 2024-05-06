В МИД дали рекомендации казахстанцам в России

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, как быть казахстанцам на фоне рекомендаций ряда стран воздержаться от поездок в Россию, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты сообщили, что на днях МИД Кыргызстана, а ранее МИД Таджикистана рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию после теракта в "Крокус Сити Холл" в конце марта 2024 года.

Они поинтересовались, будут ли аналогичные рекомендации от МИД РК.

"Мы не наблюдаем каких-либо проблем на казахстанско-российской границе. Наши дипломаты в России, в Москве, постоянно находятся в контакте с местными властями, Министерством иностранных дел, пограничной службой и каких-либо массовых задержаний, либо проверок документов наши граждане не наблюдают. Если и остановили, либо проверили документы наших граждан, это происходит в целях безопасности. Поэтому просим наших граждан просто соблюдать правила, правила местных властей, а также законы этой страны", - призвал Айбек Смадияров.

Он сообщил, что казахстанско-российские отношения основаны на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнерства и являются образцом многогранного межгосударственного сотрудничества.