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  • Имитировал женский голос: мошенник обманул актюбинку на 300 тысяч тенге
polisia.kz Вчера, 18:21
210
Вчера, 18:21
210
Фото: polisia.kz

Имитировал женский голос: мошенник обманул актюбинку на 300 тысяч тенге

Мошенник, имитируя женский голос, обманул жительницу Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В городской отдел полиции обратилась 57-летняя женщина и сообщила, что некая дама обманула её на 300 тысяч тенге.

Выяснилось, что ей позвонили с неизвестного номера, представились сотрудником социальной службы. Незнакомка заявила, что потерпевшей якобы положена двухкомнатная квартира. Но проблема в том, что для оформления документов необходимо заплатить 300 тысяч тенге.

Поверив незнакомке, женщина перевела необходимую сумму на указный счет. После этого мнимая работница социальной службы перестала выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в Шымкенте задержали 26-летного подозреваемого. Он дал признательные показания, пояснил что представлялся женщиной и разговаривал женским голосом.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 190 УК РК “Мошенничество”.

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#мошенничество #Актобе
BaigeNews.kz
Вчера, 18:21
210
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