Imanbek принял участие в создании экшн-клипа для президентского оркестра

В сети появился клип на патриотическую песню "РУХ" группы ABYROY Президентского оркестра. Его выпустила Служба государственной охраны на своём YouTube-канале ко Дню защитника Отечества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Ролик сняли в стиле боевика – со взлетающими вертолётами, выпрыгивающими парашютистами, поражением целей и взрывами.

Песня уже успела обрести популярность в Казнете до выхода ролика. Музыку написал Жанболат Адилов, слова – Рустем Арсланов. Для почти трёхминутного клипа сделали новую аранжировку, в её создании участвовал известный казахстанский музыкант, обладатель премии "Грэмми" Иманбек Зейкенов.

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Композиция о духе, силе и чести стала иллюстрацией работы казахстанских военнослужащих. Съёмками руководил режиссёр Еламан Буралкиев. В клипе показана работа специальных и воинских структур Казахстана: службы государственной охраны, службы "А" Комитета нацбезопасности, Национальной гвардии, сил специальных операций Воздушных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям.