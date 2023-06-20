И недели не продержался новый асфальт в Жамбылской области

Фото: 24.kz

В селе Сурат Меркенского района Жамбылской области менее чем через неделю после укладки стал рассыпаться новый асфальт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Подрядная компания заасфальтировала в населённом пункте восемь улиц на сумму больше 70 миллионов тенге. Недобросовестное выполнение работ выявил депутат и опубликовал видео в соцсети. Он показал, как асфальт рассыпается от малейшего прикосновения.

Руководство подрядной компании пообещало восстановить дорожное полотно.

"До этого работы проводили качественно. Может, состав асфальта изменили, поэтому возникли такие проблемы. Прошла неделя, а ничего не изменилось. Ответственные должны согласиться с выявленными нарушениями", - сказал депутат Меркенского районного маслихата Тауиржан Алтыбае.

Аким села Жасулан Жантелиев пояснил, что пять машин асфальта не соответствовали качеству.