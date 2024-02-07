Хлеб за 1300 тенге продавали застрявшим в буран на трассе близ Хромтау
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В Актюбинской области спасли от голода замерзавших в степи иностранцев. Шесть автобусов, полные пассажиров, на двое суток застряли недалеко от райцентра Хромтау. 80 человек, в том числе дети, остались без еды. Все они — жители Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
В регионе третьи сутки буран. 5 февраля в 11 ночи дороги по всем направлениям открыли, но к четырём утра из-за бурана вновь пришлось закрыть участок республиканской трассы Самара — Шымкент.
В итоге недалеко от Хромтау и поселка Карабутак вновь скопился автотранспорт. По данным сотрудников "КазАвтоЖола", в первой половине дня на перекрытых дорогах собралось больше тысячи грузовых и порядка 400 легковых машин.
Все они ждали улучшения погоды. В это время, по словам автомобилистов, жители близлежащих населённых пунктов продавали им хлеб по 1300 тенге. Правда, чиновники утверждают, что таких цен быть не может. 6 февраля после обеда автодвижение возобновили. Волонтёры, которые ночью отправились к застрявшим пассажирам автобусов с продуктами, едва добрались до них.
"Сообщили, что они стоят уже двое суток, что дети голодны. Нет ни воды, ни еды. Рядом нет заправок, магазинов. Пробиваться было очень сложно, потому что там была пробка. Трассу открыли только для легковых машин. Естественно, большой поток легковых машин. Но мы добрались в течение двух часов до них. Дети были очень рады, родители благодарили", — рассказала волонтёр Екатерина Голотина.