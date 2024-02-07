Хлеб за 1300 тенге продавали застрявшим в буран на трассе близ Хромтау

В Актюбинской области спасли от голода замерзавших в степи иностранцев. Шесть автобусов, полные пассажиров, на двое суток застряли недалеко от райцентра Хромтау. 80 человек, в том числе дети, остались без еды. Все они — жители Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В регионе третьи сутки буран. 5 февраля в 11 ночи дороги по всем направлениям открыли, но к четырём утра из-за бурана вновь пришлось закрыть участок республиканской трассы Самара — Шымкент.

В итоге недалеко от Хромтау и поселка Карабутак вновь скопился автотранспорт. По данным сотрудников "КазАвтоЖола", в первой половине дня на перекрытых дорогах собралось больше тысячи грузовых и порядка 400 легковых машин.

Все они ждали улучшения погоды. В это время, по словам автомобилистов, жители близлежащих населённых пунктов продавали им хлеб по 1300 тенге. Правда, чиновники утверждают, что таких цен быть не может. 6 февраля после обеда автодвижение возобновили. Волонтёры, которые ночью отправились к застрявшим пассажирам автобусов с продуктами, едва добрались до них.