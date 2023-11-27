ХАМАС освободил четырёхлетнюю американку, потерявшую родителей

В число 17 заложников, которых вечером 26 ноября освободило из плена в секторе Газа палестинское движение ХАМАС, входит четырёхлетняя гражданка США и Израиля Эбигейл Эдан. Её родители погибли во время нападения группировки 7 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

По данным государственной телерадиокомпании Kan, Эбигейл была похищена из кибуца Кфар-Аза 7 октября. В плену она находилась более 50 дней. Два дня назад девочке исполнилось четыре года.

У девочи есть старшие брат и сестра — Майкл и Амелия. Во время нападения ХАМАС они спрятались в чулане, указывает Kan. Освобождение девочки подтвердил президент США Джо Байден, передает Associated Press.

Среди отпущенных заложников есть еще двое детей: восьмилетняя Элла и 15-летняя Дафна, которые, как указывает Haaretz, оказались свидетелями убийства своих родственников.



Ранее израильская армия опубликовала кадры встречи девочки по имени Эмили с отцом, который долгое время был убеждён, что его дочь убили в ходе атаки на Израиль 7 октября.

По данным израильских военных, ХАМАС передал Красному Кресту ещё 17 заложников — 13 израильтян, россиянина и трёх граждан Таиланда.

В первый день перемирия между Израилем и ХАМАС были освобождены 24 заложника, удерживаемых в Газе. В обмен на это были освобождены 39 палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

Также ХАМАС освободил 12 тайских заложников. В правительстве Египта сообщили, что при посредничестве Каира удалось заключить сделку об освобождении граждан Таиланда, взятых в заложники боевиками ХАМАС.