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"Хабар" представит масштабный телемарафон ко Дню труда

Вчера, 14:07
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Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Вчера, 14:07
Вчера, 14:07
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Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

Вот уже 10 лет в последнее воскресенье сентября страна отмечает День труда.  В честь этого праздника Агентство "Хабар" представит казахстанцам телемарафон "Адал еңбек", передаёт BaigeNews.kz.

Цель телемарафона – популяризация идеи трудолюбия, формирование достойного уважения к человеку труда.
Масштабный телемарафон будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Хабар" 24 сентября 2023 года с 12:00 до 16:00 часов с прямым подключением регионов и зарубежных стран. 

Трудовые коллективы и люди труда из Костанайской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Абайской, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской областей рассказали в эфире о своих профессиональных достижениях. К телемарафону "Адал еңбек" также подключатся казахстанские специалисты, успешно работающие в Великобритании и Франции.  

В телемарафоне "Адал еңбек" примут участие работники разных сфер, которые своим созидательным трудом улучшают жизнь окружающих, делая ее комфортной и насыщенной. Среди них: шахтер, нефтяник, дворник, санитар, педагог, промышленный альпинист, ювелир, блогер, бизнесмен и др. 

Ярким событием телемарафона станет появление новой страницы "Преданность профессии" в КИНЭСе – казахстанской книге рекордов. Рекордсмен-династия будет определен в прямом эфире. 

В рамках телемарафона "Адал еңбек" зрителей также ждут интересные интервью и сюжеты с работниками различных сфер, видными представителями рабочих династий, а также выступления артистов и музыкальных ансамблей.  

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