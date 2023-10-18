Грузовик столкнулся с тепловозом в Астане
Сегодня, 19:21
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Сегодня, 19:21Сегодня, 19:21
168Фото: pxhere.com
Крупное ДТП произошло на железнодорожных путях в Астане. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
"Водитель машины MAN, следуя по улице Пушкина, при переезде нерегулированного железнодорожного пути, нарушив требования дорожного знака 2.5 (движение без остановки запрещено), допустил столкновение с тепловозом", - сообщили в ДП Астаны.
В отношении водителя возбуждено административное производство по части 1 статьи 610 КоАП РК. Материал направлен в суд.
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