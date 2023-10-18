Грузовик столкнулся с тепловозом в Астане

Крупное ДТП произошло на железнодорожных путях в Астане. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Водитель машины MAN, следуя по улице Пушкина, при переезде нерегулированного железнодорожного пути, нарушив требования дорожного знака 2.5 (движение без остановки запрещено), допустил столкновение с тепловозом", - сообщили в ДП Астаны.

В отношении водителя возбуждено административное производство по части 1 статьи 610 КоАП РК. Материал направлен в суд.