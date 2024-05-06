Грозы, дожди и сильный ветер ожидаются в Казахстане

На большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода. Прогнозируются дожди с грозами, ночью на юге, юго-востоке и востоке страны – сильный дождь, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет". На севере и в центре республики погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – шквал, юго-востоке – град, на северо-западе, юге, в центре – туман.

"Ночью в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидаются, в Костанайской области сохраняются заморозки 1-6 градусов, в Актюбинской, Павлодарской и Карагандинской областях ожидаются заморозки 3 градуса", - сказала пресс- секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Кроме того, на большей части Мангистауской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Актюбинской областей и области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность. В связи с прогнозом сильных осадков в период 6-7 мая в горных и предгорных районах области Жетісу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.