  • 15 Июля, 23:38
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"Тoпор Life" Сегодня, 22:16
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Сегодня, 22:16
239
Фото: "Тoпор Life"

Град размером с куриное яйцо выпал в Новосибирске

На российский город Новосибирск обрушился мощный град, передаёт BaigeNews.kz.

Очевидцы в соцсетях делятся фото и видео необычных осадков. 

Падающие льдины размером с куриное яйцо повредили автомобили. Из-за стихии оказались помяты крыши транспорта и разбиты стёкла.

На 15 и 16 июля в Новосибирске и области было объявлено штормовое предупреждение.

Видео: "Тoпор Life"
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Сегодня, 22:16
239
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