Град размером с грецкий орех выпал в СКО

На севере Казахстана выпал град размером с грецкий орех, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Сообщается, что короткий ливень с градом прошёлся по селам южных районов СКО. Фотографиями поделились очевидцы в чате мессенджера.

По прогнозам синоптиков, 10 мая ночью на востоке СКО ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с, днем на западе, севере области временами 23 м/с.