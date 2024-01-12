Госсайты закрыли на технические работы в Казахстане
Сегодня, 20:27
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Сегодня, 20:27Сегодня, 20:27
108Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
На государственных сайтах Казахстана проводятся технические работы, передаёт BaigeNews.kz.
В АО "Национальные информационные технологии" уточнили, что с 13:00 12 января до 9:00 13 января и с 13:00 13 января до 9:00 14 января будут проводиться работы по проекту "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов".
"В связи с вышеизложенным, информируем вас о возникновении возможной кратковременной недоступности проекта "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов" в указанный период", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.