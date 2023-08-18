Госномера с 25 авто сняли за парковку на остановке у мечети Астаны

В Астане сняли госномера с 25 автомашин, которые были припаркованы в неположенном месте — на остановке "Мечеть Хазрет Султан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на City transportation systems.

Отмечается, что с 15 августа проводится рейд по нарушениям ПДД на остановке "Мечеть Хазрет Султан" совместно департаментом транспортного контроля CTS и сотрудниками департамента полиции.

"На остановке по проспекту Тауелсиздик в направлении улицы Ахмета Байтурсынова установлен дорожный знак "Остановка, стоянка запрещена" для других транспортных средств. Водители, игнорируя указанный дорожный знак, оставляют личные и служебные автомашины вдоль заезда. Это затрудняет проезд общественного транспорта. В ходе совместной работы с 80 владельцами автомашин проведена профилактическая беседа, в отношении 50-тии составлены административные протоколы, а также с 25 автомашин изъяты государственные номера", — сообщили в CTS.

Автолюбителей призвали соблюдать правила и уважать других участников дорожного движения.