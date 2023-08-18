  • 19 Августа, 00:00
  • BAIGENEWS
Почти в два раза подорожали книги и канцтовары в Казахстане
Смаилов потребовал оперативно завершить аудит на "АрселорМиттал Темиртау"
Авария на шахте "Казахстанская": ответственным может грозить до семи лет тюрьмы
Глава государства посетил селезадерживающую плотину "Аюсай" в Алматы
Лакшми Миттал знает о ЧП на принадлежащей ему шахте "Казахстанская
Избиение ребенка в центре Астаны: суд вынес решение
В Мангистау снят режим "веерного" отключения электроэнергии из-за аварии на МАЭК
Судью в Таразе подозревают в получении взятки в два миллиона тенге
С 1 сентября увеличат размер госстипендий в Казахстане
Продавцы авто смогут онлайн передать госномера новому владельцу
Житель Сарыагаша подарил своей жене почку
Еще один казахстанский клуб вылетел из еврокубков
Найдено тело второго горняка после ЧП на шахте в Темиртау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Госномера с 25 авто сняли за парковку на остановке у мечети Астаны

Вчера, 22:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
CTS Вчера, 22:43
Вчера, 22:43
142
Фото: CTS

В Астане сняли госномера с 25 автомашин, которые были припаркованы в неположенном месте — на остановке "Мечеть Хазрет Султан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на City transportation systems

Отмечается, что с 15 августа проводится рейд по нарушениям ПДД на остановке "Мечеть Хазрет Султан" совместно департаментом транспортного контроля CTS и сотрудниками департамента полиции.

"На остановке по проспекту Тауелсиздик в направлении улицы Ахмета Байтурсынова установлен дорожный знак "Остановка, стоянка запрещена" для других транспортных средств. Водители, игнорируя указанный дорожный знак, оставляют личные и служебные автомашины вдоль заезда. Это затрудняет проезд общественного транспорта. В ходе совместной работы с 80 владельцами автомашин проведена профилактическая беседа, в отношении 50-тии составлены административные протоколы, а также с 25 автомашин изъяты государственные номера", — сообщили в CTS.

Автолюбителей призвали соблюдать правила и уважать других участников дорожного движения.

Самое читаемое

Наверх