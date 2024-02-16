  • 17 Февраля, 00:16
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"Горжусь, что выступаю в защиту прав мигрантов" — Димаш Кудайберген

Вчера, 23:24
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Instagram / kudaibergenov.dimash Вчера, 23:24
Вчера, 23:24
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Фото: Instagram / kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген высказался о получении им титула посла доброй воли Международной организации по миграции (IOM), передаёт BaigeNews.kz.

"Друзья, в моей новой роли посла доброй воли Международной организации по миграции (IOM) – Агентства ООН по миграции горжусь тем, что выступаю в защиту прав человека и прав мигрантов. Давайте объединимся ради мира, в котором каждый человек защищён и открыт возможностям!" — написал он в своём Instagram-аккаунте

Певец впервые прокомментировал свой новый статус, о котором IOM объявила накануне. 

 

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