"Горжусь, что выступаю в защиту прав мигрантов" — Димаш Кудайберген
Вчера, 23:24
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Вчера, 23:24Вчера, 23:24
113Фото: Instagram / kudaibergenov.dimash
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген высказался о получении им титула посла доброй воли Международной организации по миграции (IOM), передаёт BaigeNews.kz.
"Друзья, в моей новой роли посла доброй воли Международной организации по миграции (IOM) – Агентства ООН по миграции горжусь тем, что выступаю в защиту прав человека и прав мигрантов. Давайте объединимся ради мира, в котором каждый человек защищён и открыт возможностям!" — написал он в своём Instagram-аккаунте.
Певец впервые прокомментировал свой новый статус, о котором IOM объявила накануне.
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