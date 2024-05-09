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Гонщик "Астаны" одержал победу на втором этапе "Тура Венгрии"

Сегодня, 22:28
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sports.kz Сегодня, 22:28
Сегодня, 22:28
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Фото: sports.kz

Стали известны результаты второго этапа многодневной велогонки "Тур Венгрии", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересёк британский велогонщик Марк Кавендиш, выступающий за команду "Астана". Второе место занял представитель Нидерландов Дилан Груневеген, представляющий команду "Jayco AlUla". Третьим финишировал испанский велогонщик Ион Аберастури, выступающий за "Euskaltel-Euskadi".

"Тур Венгрии". Второй этап
Tokaj — Kazincbarcika. 162.1 километра

1. Марк Кавендиш (Великобритания, "Астана") — 3:45:15
2. Дилан Груневеген (Нидерланды, "Jayco AlUla")
3. Ион Аберастури (Испания, "Euskaltel-Euskadi"). 

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