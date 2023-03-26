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EPA-EFE/ MARK R. CRISTINO Сегодня, 21:29
76
Сегодня, 21:29
76
Фото: EPA-EFE/ MARK R. CRISTINO

Гондурас признал принцип "одного Китая"

Официальные дипломатические отношения установлены между Гондурасом и Китаем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еuronews.

Правительство Гондураса также признало принцип "одного Китая", согласно которому Тайвань считается неотъемлемой частью КНР. 

Накануне МИД Гондураса объявил о прекращении дипломатических отношений с Тайванем.

За последние десятилетия Китай потратил на  изоляцию Тайваня миллиарды долларов. Несмотря на это Тайвань сохраняет прочные неформальные связи с более чем 100 стран, и прежде всего с США, у которых нет дипломатических отношений с Тайванем, но они считают Тайбэй важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе.

Гондурас стал девятым государством мира, разорвавшим дипломатические отношения с Тайванем с 2016 года, когда главой администрации острова была избрана Цай Инвэнь. 

В настоящее время Тайвань признают государством и поддерживают с ним дипломатические отношения только 13 стран мира.

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Сегодня, 21:29
76
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