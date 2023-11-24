Голову ребёнка зажало между машинами в Жамбылской области

Четырехлетний мальчик оказался зажатым между двумя машинами, в результате чего получил черепно-мозговую травму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Голова четырёхлетнего мальчика оказалась зажатой между двумя машинами в Кордайском районе Жамбылской области.

"Четырехлетний мальчик оказался зажатым между двумя машинами и получил черепно-мозговую травму. Мать, забирая сына из садика, не уследила за ним и не заметила другую машину", - сообщили в полиции.

После инцидента, полицейские обратились к родителям.

"Обеспечивать безопасность детей, предупреждать возможные риски и ограждать уязвимого и беззащитного ребенка от них – это обязанность родителей!".