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Голову ребёнка зажало между машинами в Жамбылской области

Сегодня, 13:13
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 13:13
Сегодня, 13:13
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Фото: Baigenews.kz

Четырехлетний мальчик оказался зажатым между двумя машинами, в результате чего получил черепно-мозговую травму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Голова четырёхлетнего мальчика оказалась зажатой между двумя машинами в Кордайском районе Жамбылской области.

"Четырехлетний мальчик оказался зажатым между двумя машинами и получил черепно-мозговую травму. Мать, забирая сына из садика, не уследила за ним и не заметила другую машину", - сообщили в полиции.

После инцидента, полицейские обратились к родителям.

"Обеспечивать безопасность детей, предупреждать возможные риски и ограждать уязвимого и беззащитного ребенка от них – это обязанность родителей!".

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