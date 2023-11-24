Голову ребёнка зажало между машинами в Жамбылской области
Сегодня, 13:13
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Сегодня, 13:13Сегодня, 13:13
104Фото: Baigenews.kz
Четырехлетний мальчик оказался зажатым между двумя машинами, в результате чего получил черепно-мозговую травму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Голова четырёхлетнего мальчика оказалась зажатой между двумя машинами в Кордайском районе Жамбылской области.
"Четырехлетний мальчик оказался зажатым между двумя машинами и получил черепно-мозговую травму. Мать, забирая сына из садика, не уследила за ним и не заметила другую машину", - сообщили в полиции.
После инцидента, полицейские обратились к родителям.
"Обеспечивать безопасность детей, предупреждать возможные риски и ограждать уязвимого и беззащитного ребенка от них – это обязанность родителей!".
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