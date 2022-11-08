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Сегодня, 03:20
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Голову ребёнка освободили от детского горшка павлодарские спасатели
Спасатели в Павлодаре освободили голову ребёнка от детского горшка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области.
Инцидент произошёл днём 7 ноября. Мать ребёнка вызвала спасателей, пояснив, что трёхлетний сын надел через голову детский горшок. Самостоятельно снять его она не смогла.
Прибывшие спасатели распилили горшок и освободили голову ребёнка.
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