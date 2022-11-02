Головкин договорился о бое против чемпиона WBA с 30 победами

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Австралийский боксёр, обладатель регионального титула WBA Oceania в среднем весе Майкл Зерафа (30-4, 19 КО) заявил, что имеет договоренность о поединке с чемпионом мира WBA Super/IBF в этом же дивизионе Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

23 ноября Зерафа проведёт в Сиднее "разминочный" бой с итальянцем Данило Креати (8-0, 1 КО), после чего в 2023 году рассчитывает на мегафайт с GGG на Зелёном континенте. Об этом уроженец Мельбурна, занимающий первое место в рейтинге WBA, поведал в интервью Fox Sports.

"Я хочу оставаться активным. В то время как Головкин и его команда дали устное согласие подраться со мной в Австралии, прошло уже семь месяцев с тех пор, как я разобрался с Айзеком Хардманом. С 2020 года я отбоксировал всего семь раундов. Я нокаутировал всех, с кем сражался. Так что речь идёт о том, чтобы вернуться на ринг и выйти на большую сцену", — рассказал Зерафа.

Отметим, что Геннадий Головкин, который в своём последнем бою проиграл единогласным решением судей Саулю "Канело" Альваресу (58-2-2, 39 КО), упоминал о желании провести бой в Австралии, однако не называл оппонента. Ожидается, что следующим соперником казахстанца станет представитель Бразилии Эскива Фалькао (30-0, 20 КО) — его обязательный претендент по линии IBF.