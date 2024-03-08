"Голоса космоса": вдохновлённая творчеством Димаша манга появилась в Испании

В престижном испанском издательстве Planeta de Agostini опубликована новая манга "Voices of space", вдохновлённой творчеством Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

"Voices of space" ("Голоса космоса") написана в жанре научной фантастики и представляет собой произведение объемом 25 страниц. Это история о людях, которые рождаются с удивительным даром — красивым голосом, позволяющим дарить счастье и радость, а также захватывать целые планеты.

Автор манги — талантливый художник из Испании Альберто Митя, который познакомился с творчеством Димаша 3 года назад. На создание манги его вдохновила песня"S.O.S” в исполнении казахстанского артиста.

"Я написал это произведение с надеждой, что больше людей смогут познакомиться с творчеством Димаша и его удивительным голосом. "Voices of space" — научно-фантастическая и фэнтезийная манга про главного героя, мальчика, который сражается в космических состязаниях своим голосом", — поделился Альберто Митя.

Напомним, Dimash Manga (Manga D’R’S) – это официальный проект с участием Димаша Кудайбергена, разработанный командой профессиональных художников и сценаристов и переведённый на восемь языков. Впервые проект был анонсирован 24 мая 2020 года в день рождения певца.