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Главврача больницы обвинили в поборах в Шымкенте
Медики первой городской больницы Шымкента обвинили главврача в поборах. Тот в ответ собрал пресс-конференцию, чтобы объясниться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Сотрудники медучреждения выложили в соцсети видеозаписи.
"27-го июля просили деньги на день рождения руководителя, по пять тысяч тенге, и так часто просили", - заявили медики.
На критику в свой адрес главврач Абылай Донбай ответил так: деньги собирал не он, а завотделением. Он же требовал взносы на газеты и журналы, по 150 тысяч тенге с каждого отдела. За это заведующего уволили.
"В больнице 14 клинических отделений, он собирал с врачей по 10 тысяч тенге с каждой проведенной операции и по пять тысяч тенге за наркоз. В неделю в нашей больнице проводят 50-60 операций. Поэтому мы взяли специалистов из Нур-Султана, а бывшего заведующего отделением уволили", - сказал главврач.
Руководитель считает, медработники устроили саботаж, чтобы лишить его должности. Якобы врачам не нравится, что он стал бороться с коррупцией.
"Конечно, очень неудобно тем сотрудникам, которые уже давно работают и привыкли к коррупции. В настоящее время в больнице проводится разъясняющая работа, я на каждом собрании говорю, что коррупцию в стенах больницы нужно искоренить. Мы перед всеми кабинетами УЗИ, КТ, МРТ повесили таблички, если у вас просят деньги, звоните по номеру 1424. Это незаконно", - отметил Донбай.
Он добавил, что вся информация в видеозаписях фейковая и проверяется правоохранительными органами.
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