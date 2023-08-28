  • 28 Августа, 15:11
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Главу дома культуры Казахского общества слепых накажут за вандализм

Сегодня, 13:50
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dknews.kz Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
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Фото: dknews.kz

По факту вандализма в Ыбыкты-Сай в Мангистауской области по отношению к директору городского Дома культуры Казахского общества слепых будут применены дисциплинарные взыскания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на отдел культуры и развития языков Актобе.

В городском отделе культуры подтвердили информацию о том, что "героем" видео, на котором мужчина выбивал надпись на стене древнего каньона в Ыбыкты-Сай в Мангистауской области, является директором городского Дома культуры Казахского общества слепых.

"Действительно, этот человек является директором городского Дома культуры Казахского общества слепых. Он работает с октября прошлого года. До этого к дисциплинарному взысканию не привлекался. С 1 августа находится в ежегодном трудовом отпуске. В связи с производственной необходимостью мы будем его отзывать", - сообщили в отделе культуры и развития языков Актобе.

По информации отдела культуры, с главой Дома культуры Казахского общества слепых будут проведены разъяснительные работы по факту произошедшего в Мангистау и применены соответствующие меры согласно законодательству РК.

Ранее в Сети появилось видео, снятое туристом, на котором мужчина с помощью молотка и отвертки выбивает буквы на стене древнего каньона.

 
 
 
 
 
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Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

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