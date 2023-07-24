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  • Главе комитета и ряду высокопоставленных чиновников МЧС санкционировали "содержание под стражей"
ZTB.kz Сегодня, 11:40
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Сегодня, 11:40
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Фото: ZTB.kz

Главе комитета и ряду высокопоставленных чиновников МЧС санкционировали "содержание под стражей"

Проверяется причастность высокопоставленных чиновников в совершении других коррупционных преступлений.

21 июля межрайонным следственным судом Астана санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" в отношении председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, начальников ДЧС Шымкента и области Жетісу, передаёт Baigenews.kz.  

Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность в совершении других коррупционных преступлений. Согласно статье 201 уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.  

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее стало известно, что глава комитета и руководители департаментов МЧС подозреваются в коррупции.

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Сегодня, 11:40
112
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