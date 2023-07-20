Глава комитета и руководители департаментов МЧС подозреваются в коррупции

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Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Антикоррупционной службой в рамках выявления системных фактов коррупции среди высокопоставленных чиновников, совместно с министерством по чрезвычайным ситуациям пресечена противоправная деятельность руководителей подразделений данного ведомства. Об этом на полугодовой коллегии Агентства по противодействию коррупции сообщил председатель Асхат Жумагали, передаёт Baigenews.kz.

По результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по г. Шымкент и области Жетісу.

Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним.

Суммы взяток варьировались от 100 тысяч до четырех миллионов тенге.

Кроме того, председатель комитета противопожарной безопасности МЧС за незаконное денежное вознаграждение осуществлял покровительство одному из руководителей ДЧС по области Ұлытау.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Досудебное расследование продолжается.

Проверяется причастность указанных должностных лиц к другим коррупционным правонарушениям. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.