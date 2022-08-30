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Polisia.kz Сегодня, 13:29
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Фото: Polisia.kz

Глава МВД наградил призеров Всемирных полицейских игр

В День Конституции министр внутренних дел Марат Ахметжанов наградил 10 сотрудников, участвовавших на Всемирных играх среди полицейских и пожарных, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Игры прошли с 22 по 31 июля в голландском городе Роттердам. Глава МВД поблагодарил победителей и призеров за вклад в укрепление имиджа казахстанской полиции.

“Казахстан представили 18 спортсменов. Если не ошибаюсь, в 63 видах спорта приняли участие около 10 тысяч сотрудников. Соперники были сильными. Но благодаря усердной тренировке и хорошей подготовке я выиграл”, – поделился старший инспектор СОБР ДП города Шымкент Дамир Ташанов, который на этих соревнованиях стал чемпионом по пауэрлифтингу.

Всемирная игра среди полицейских и пожарных проводится с 1985 года. В соревнованиях, где приняли участие спортсмены из свыше 100 стран, сборная Казахстана заняла 30-е место. 

Кроме того, Марат Ахметжанов в честь Дня Конституции вручил погоны, нагрудные знаки и медали, почетные грамоты и благодарственные письма 20 сотрудникам за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе главный полицейский страны 

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#награждение #МВД
Сегодня, 13:29
100
Журналист

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