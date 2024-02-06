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Глава государства назначил министра обороны Казахстана

Сегодня, 16:10
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Baigenews.kz Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10
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Фото: Baigenews.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министра обороны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен Министром обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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