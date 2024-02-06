Глава государства назначил министра обороны Казахстана
Сегодня, 16:10
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Сегодня, 16:10Сегодня, 16:10
121Фото: Baigenews.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министра обороны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен Министром обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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