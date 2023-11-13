Генпрокурор доложил Касым-Жомарту Токаеву о возврате незаконно приобретённых активов
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Генеральный прокурор Берик Асылов проинформировал Касым-Жомарту о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о деятельности надзорного органа по приоритетным направлениям.
Он доложил о принимаемых мерах по возврату незаконно приобретенных активов. Для поиска выведенных за рубеж активов, раскрытия незаконных схем будут использованы IT-технологии с применением искусственного интеллекта.
Генпрокурор представил информацию о работе по сопровождению значимых инвестпроектов, в том числе на мониторинг прокуроров взято более 900 инвестпроектов, разрешены проблемные вопросы 41 инвестора
Берик Асылов отметил, что для повышения гарантий безопасности инвестиций предложено внедрить цифровые решения, позволяющие в режиме реального времени отслеживать все процессы реализации проекта, согласование с прокурором ключевых решений госорганов в отношении бизнеса.
Он также рассказал, что в рамках трехзвенной модели в три раза сокращено уголовное преследование предпринимателей (с 614 до 204). По стране не допущено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту 1041 лиц, число нарушений конституционных прав снизилось на 29 % (с 310 до 222).
Генпрокурор сообщил президенту о мерах по противодействию пыткам, в рамках которых в 54 исправительных учреждениях установлено 29 тысяч видеокамер, число жалоб осужденных на пытки снизилось с 94 до 17.
Также он озвучил результаты работы по международному сотрудничеству. В частности, в текущем году из-за рубежа экстрадировано 40 лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Всего Казахстаном заключено 73 договора в уголовно-правовой сфере с 34 странами дальнего зарубежья.
Президент Казахстана обратил внимание на необходимость усиления обеспечения законности во всех сферах жизнедеятельности страны.
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