Генпрокурор доложил Касым-Жомарту Токаеву о возврате незаконно приобретённых активов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Генеральный прокурор Берик Асылов проинформировал Касым-Жомарту о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о деятельности надзорного органа по приоритетным направлениям.

Он доложил о принимаемых мерах по возврату незаконно приобретенных активов. Для поиска выведенных за рубеж активов, раскрытия незаконных схем будут использованы IT-технологии с применением искусственного интеллекта.

Генпрокурор представил информацию о работе по сопровождению значимых инвестпроектов, в том числе на мониторинг прокуроров взято более 900 инвестпроектов, разрешены проблемные вопросы 41 инвестора

Берик Асылов отметил, что для повышения гарантий безопасности инвестиций предложено внедрить цифровые решения, позволяющие в режиме реального времени отслеживать все процессы реализации проекта, согласование с прокурором ключевых решений госорганов в отношении бизнеса.

Он также рассказал, что в рамках трехзвенной модели в три раза сокращено уголовное преследование предпринимателей (с 614 до 204). По стране не допущено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту 1041 лиц, число нарушений конституционных прав снизилось на 29 % (с 310 до 222).

Генпрокурор сообщил президенту о мерах по противодействию пыткам, в рамках которых в 54 исправительных учреждениях установлено 29 тысяч видеокамер, число жалоб осужденных на пытки снизилось с 94 до 17.

Также он озвучил результаты работы по международному сотрудничеству. В частности, в текущем году из-за рубежа экстрадировано 40 лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Всего Казахстаном заключено 73 договора в уголовно-правовой сфере с 34 странами дальнего зарубежья.

Президент Казахстана обратил внимание на необходимость усиления обеспечения законности во всех сферах жизнедеятельности страны.