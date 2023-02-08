Геннадий Головкин лишился титула чемпиона мира

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По информации бразильского журналиста Уилсона Балдини-младшего, казахстанский боксер Геннадий Головкин больше не является чемпионом мира в среднем весе по версии IBF, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как написал в твиттере Балдини, GGG отказался от пояса, а это значит, что обязательный претендент и первый номер рейтинга бразилец Эскива Фалькао, скорее всего, будет драться за вакантный титул с другим доступным претендентом. Второе место в рейтинге IBF занимает австралиец Майкл Зерафа, третья позиция — у немецкого боксера Винченцо Гуальтьери.



Какой-либо официальной информации о лишении Головкина титула IBF пока не поступало. Отметим, что Геннадий также владеет поясом по версии WBA Super и второстепенным титулом IBO. Его обязательным соперником по линии WBA является "обычный" чемпион мира кубинец Эрисланди Лара.