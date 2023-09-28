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Где в Казахстане лучшие и худшие дороги, рассказал министр транспорта

Вчера, 22:12
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Вчера, 22:12
Вчера, 22:12
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Министр транспорта Марат Карабаев назвал регионы в Казахстане, которые могут похвастаться хорошими дорогами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Мы ездили по дорогам республиканского значения. Посетили не все регионы. Что касается в целом регионов-лидеров и аутсайдеров... Лидерами являются Жамбылская, Мангистауская области и Павлодар. Это регионы, где состояние дорог хорошее и удовлетворительное. Аутсайдеры – Западно-Казахстанская область, Атырау, Актобе", - сказал глава ведомства.

Он отметил, что в этом году правительство поддержано выделение средств Западно-Казахстанской области.

"На 50 процентов больше выделено. Было поручение президента по этому поводу, именно по улучшению качества дорог в ЗКО", - отметил глава Минтранспорта.

В завершение он добавил, что средства на строительство и ремонт дорог выделяются, и задача акиматов активизировать эту работу.

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