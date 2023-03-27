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  • Где скрываются белые казахстанские преступники, рассказали в Генпрокуратуре
mail.kz Сегодня, 10:54
210
Сегодня, 10:54
210
Фото: mail.kz

Где скрываются белые казахстанские преступники, рассказали в Генпрокуратуре

Органами уголовного преследования страны за последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивалось более трёх тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

При координации прокуроров 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан.

"Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек. В основном разыскиваются по линии органов внутренних дел, 400 за совершение мошенничества, 250 за кражи. 250 из 400 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений удалось задержать после объявления в розыск", - сообщили в надзорном ведомстве.

Благодаря налаженному сотрудничеству с иностранными государствами, установлено местонахождение 600 разыскиваемых подозреваемых в совершении преступлений, большинство из них скрываются в Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки, в Турецкой Республике, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Кыргызской Республике, в Республике Узбекистан и в Украине.

К примеру, в текущем году задержаны 6 подозреваемых в совершении преступлений, вызвавших общественный резонанс (4 - по убийству, 2 - за организацию и руководство финансовыми пирамидами).

По остальным лицам совместно с правоохранительными органами других стран проводятся мероприятия по их задержанию.

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Сегодня, 10:54
210
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